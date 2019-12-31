В Германии стремительно растут цены на жилье

В семи крупнейших городах страны - Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте и Дюссельдорфе - цены на квартиры повысились на девять процентов, а на дома на одну или две семьи - на 7,5 процента.

Цены на дома в других городах с населением более 100 000 человек выросли в среднем на 7,8 процента, а на квартиры - на 5,8 процента. В то же время цены на жилье за пределами больших городов растут более медленными темпами: стоимость домов в третьем квартале там повысилась на 5,1 процента, а квартир - на 4,5 процента.

Средняя стоимость одного квадратного метра в Германии составляет сейчас 1750 евро, сообщил ранее на этой неделе Федеральный институт по исследованию градостроительства и общественного пространства (BBSR).

Самая дорогая недвижимость близ Мюнхена - 10,2 тысячи евро за квадратный метр в отдельном доме.

В самом Мюнхене квадратный метр обойдется в девять с половиной тысяч евро, а во Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе и Штутгарте - в пять тысяч евро. Земля под застройку для индивидуального жилищного строительства в прошлом году стоила в среднем 135 евро за квадратный метр.

Рост цен на жилье продолжается из-за значительного притока людей в крупные города и подорожания земли под строительство, пояснила пресс-секретарь статистического ведомства.

Напомним, в Германии отменили более 170 авиарейсов из-за забастовки стюардесс.