Эксперты прогнозируют "великое переселение народов" из-за COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 59150 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 68754 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 82372 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 80868 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 102793 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84774 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102506 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105810 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130883 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130304 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Эксперты прогнозируют "великое переселение народов" из-за COVID-19

Эксперты прогнозируют "великое переселение народов" из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 76170 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. На мировом рынке недвижимости прогнозируют спад и "великое переселение народов". Об этом УНН рассказала эксперт по рынку недвижимости Виктория Берещак.

"Если коротко, то мировому рынку недвижимости прогнозируют спад и великое переселение народа. Риэлторы в США ждут впоследствии инвесторов из Китая, но это случится в лучшем случае к концу года или уже в 2021-м", - сказала Берещак.

По словам эксперта, рынки сейчас практически везде замерли. В Китае, по данным Wall Street Journal, продажи домов всего за несколько месяцев упали на 90%, в Сингапуре ждут падения продаж на 25-35%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт советует сейчас покупать жилье, ведь вскоре цены вырастут на 10-15%

"Итальянские банки приостановили прием ипотечных платежей, фактически отсрочив погашение этих кредитов на неопределенный срок", - добавила эксперт.

Как сообщал УНН ранее, на фоне низких процентных ставок на кредиты и дефицита жилья, цены на квадратные метры в крупных немецких городах в дальнейшем стремительно растут. В третьем квартале 2019 года стоимость жилой недвижимости в стране выросла в среднем на 4,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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