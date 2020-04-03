Эксперты прогнозируют "великое переселение народов" из-за COVID-19

"Если коротко, то мировому рынку недвижимости прогнозируют спад и великое переселение народа. Риэлторы в США ждут впоследствии инвесторов из Китая, но это случится в лучшем случае к концу года или уже в 2021-м", - сказала Берещак.

По словам эксперта, рынки сейчас практически везде замерли. В Китае, по данным Wall Street Journal, продажи домов всего за несколько месяцев упали на 90%, в Сингапуре ждут падения продаж на 25-35%.

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"Итальянские банки приостановили прием ипотечных платежей, фактически отсрочив погашение этих кредитов на неопределенный срок", - добавила эксперт.

Как сообщал УНН ранее, на фоне низких процентных ставок на кредиты и дефицита жилья, цены на квадратные метры в крупных немецких городах в дальнейшем стремительно растут. В третьем квартале 2019 года стоимость жилой недвижимости в стране выросла в среднем на 4,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.