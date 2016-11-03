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Експерти ОБСЄ позитивно оцінили законопроект про Вищу раду правосуддя - АП

Експерти ОБСЄ позитивно оцінили законопроект про Вищу раду правосуддя - АП

Київ • УНН

 • 8555 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Експерти Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) позитивно оцінюють законопроект "Про Вищу раду правосуддя", поданий Президентом України на розгляд Верховної Ради, передає УНН з посиланням на повідомленні прес-служби АП.

В Адміністрації Президента повідомили, що координатор проектів ОБСЄ в Україні в рамках експертної підтримки реалізації судової реформи надав схвальний висновок щодо проекту закону України "Про Вищу раду правосуддя".

"У висновку, зокрема, зазначається, що "проект Закону України "Про Вищу раду правосуддя" в наданій редакції є позитивним, його положення - належним чином сформульованими. Його прийняття стане важливим кроком на шляху імплементації змін до Конституції України в частині правосуддя та створення справді незалежної судової системи в Україні", - цитує висновок прес-службу Президента.

Експерти ОБСЄ також наголошують, зазначили в АПУ, що роль Вищої ради правосуддя є ключовою для забезпечення незалежності, безсторонності, доброчесності та професіоналізму суддів.

"Особливе значення мають положення проекту, спрямовані на деполітизацію роботи Вищої ради правосуддя (ВРП), забезпечення більшості членів ВРП з числа суддів чи суддів у відставці, обраних самими суддями, встановлення процесуальних гарантій справедливої процедури розгляду дисциплінарних справ", - йдеться у висновку експертів ОБСЄ.

У свою чергу, заступник голови Адміністрації Президента України та координатор Ради з питань судової реформи Олексій Філатов зазначив: "Ми вдячні експертам ОБСЄ за цю високу оцінку i сподіваємося, що найближчим часом проект закону "Про Вищу раду правосуддя" знайде підтримку і в сесійній залі парламенту".

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