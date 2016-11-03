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Эксперты ОБСЕ положительно оценили законопроект о Высшем совете правосудия - АП

Эксперты ОБСЕ положительно оценили законопроект о Высшем совете правосудия - АП

Киев • УНН

 • 8554 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Эксперты Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) положительно оценивают законопроект "О Высшем совете правосудия", поданный Президентом Украины на рассмотрение Верховной Рады, передает УНН со ссылкой на сообщении пресс-службы АП.

В Администрации Президента сообщили, что координатор проектов ОБСЕ в Украине в рамках экспертной поддержки реализации судебной реформы предоставил положительные заключения по проекту закона Украины "О Высшем совете правосудия".

"В заключении, в частности, отмечается, что" проект Закона Украины "О Высшем совете правосудия" в предоставленной редакции является положительным, его положения - должным образом сформулированы. Его принятие станет важным шагом на пути имплементации изменений в Конституцию Украины в части правосудия и создания действительно независимой судебной системы в Украине ", - цитирует заключение пресс-службу Президента.

Эксперты ОБСЕ также отмечают, отметили в АПУ, что роль Высшего совета правосудия является ключевым для обеспечения независимости, беспристрастности, добропорядочности и профессионализма судей.

"Особое значение имеют положения проекта, направленные на деполитизацию работы Высшего совета правосудия (ВСП), обеспечение большинства членов ВСП из числа судей или судей в отставке, избранных самими судьями, установления процессуальных гарантий справедливой процедуры рассмотрения дисциплинарных дел", - говорится в заключении экспертов ОБСЕ .

В свою очередь, заместитель главы Администрации Президента Украины и координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов отметил: "Мы благодарны экспертам ОБСЕ за эту высокую оценку и надеемся, что в ближайшее время проект закона" О Высшем совете правосудия "найдет поддержку и в сессионном зале парламента ".

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