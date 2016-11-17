Експерти назвали середню вартість квадратного метру у новобудовах Броварів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Середня вартість житла в новобудовах міста Бровари, за підсумками жовтня 2016 року, становила 694 доларів США за 1 квадратний метр. Про це повідомив інформаційно-аналітичний центр компанії “Олімп-Консалтинг”, передає УНН.
Разом з тим, за підсумками жовтня 2016 року середня ціна квадратного метру у новобудовах Києва становила 1 тис 118 доларів США, що на 61% дорожче, ніж у Броварах.
Нагадаємо, за даними експертів нерухомості, житло в передмісті столиці найбільш затребуване на первинному ринку нерухомості. Головна причина популярності приміських житлових комплексів — це, звичайно ж, ціна.
Суми, за яку в столиці вдасться купити хіба що “гостинку” на околиці або так звану “смарт”-квартиру в споруджуваному будинку, в передмісті вистачить на повноцінну одно- або навіть двокімнатну квартиру в новому будинку.
Наприклад, вартість однокімнатної квартири, загальною площею близько 38 кв. м, у новому житловому комплексі Броварів — ЖК Scandia становить 380 тисяч гривень, що за нинішнім офіційним курсом НБУ еквівалентно приблизно 15 тисячам доларів.
При цьому, на сьогоднішній день це один з найбільших житлових комплексів регіону, розрахований на 100 семиповерхових житлових будинків (10 тисяч квартир), з власною інфраструктурою, запроектованою за принципом “місто у місті”.