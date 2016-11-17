Эксперты назвали среднюю стоимость квадратного метра в новостройках Броваров
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Средняя стоимость жилья в новостройках города Бровары, по итогам октября 2016 года, составила 694 долларов США за 1 квадратный метр. Об этом сообщил информационно-аналитический центр компании "Олимп-Консалтинг", передает УНН.
Вместе с тем, по итогам октября 2016 года средняя цена квадратного метра в новостройках Киева составила 1 тыс 118 долларов США, что на 61% дороже, чем в Броварах.
Напомним, по данным экспертов недвижимости, жилье в пригороде столицы наиболее востребовано на первичном рынке недвижимости. Главная причина популярности пригородных жилых комплексов - это, конечно же, цена.
Суммы, за которую в столице удастся купить разве что "гостинку" на окраине или так называемую "смарт"-квартиру в строящемся доме, в пригороде хватит на полноценную одно- или даже двухкомнатную квартиру в новом доме.
Например, стоимость однокомнатной квартиры, общей площадью около 38 кв. м, в новом жилом комплексе Броваров - ЖК Scandia составляет 380 000 гривен, что по нынешнему официальному курсу НБУ эквивалентно примерно 15 тысячам долларов.
При этом, на сегодняшний день это один из крупнейших жилых комплексов региона, рассчитанный на 100 семиэтажных жилых домов (10000 квартир), с собственной инфраструктурой, запроектированной по принципу "город в городе".