Експерт: Україна є пріоритетом США - не слід очікувати від Д.Трампа нічого поганого
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Україна залишається пріоритетом Сполучених Штатів Америки. Про це в ефірі "5 каналу" заявив заступник генерального директора з аналітичної роботи - директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко, передає УНН.
"Оскільки Україна залишається пріоритетом Сполучених Штатів, то і від Трампа нам поганого нічого особливо не треба очікувати", - зазначив він.
Експерт додав: "Якщо ми подивимося на інформацію, яка надходить щодо формування нового оточення новообраного Президента США, то там є люди, яким близька українська проблематика і які свого часу виступали за надання летальної зброї Україні і так далі. Американський політикум також досить щільний і те, що українська тема там фігурувала весь цей час, зараз це буде відображене і при формуванні нової адміністрації".
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 16 листопада провів телефонну розмову з Віце-президентом США Джозефом Байденом. Сторони відзначили важливість збереження політики міжнародних санкції проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.