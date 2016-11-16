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15 марта, 19:03 • 109607 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150927 просмотра

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15 марта, 13:08 • 121131 просмотра

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15 марта, 12:52 • 107225 просмотра

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Эксперт: Украина является приоритетом США - не следует ожидать от Д.Трамп ничего плохого

Эксперт: Украина является приоритетом США - не следует ожидать от Д.Трамп ничего плохого

Киев • УНН

 • 8830 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Украина остается приоритетом Соединенных Штатов Америки. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель генерального директора по аналитической работе - директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко, передает УНН.

"Поскольку Украина остается приоритетом Соединенных Штатов, то и от Трампа нам плохого ничего особо не надо ожидать", - отметил он.

Эксперт добавил: "Если мы посмотрим на информацию, которая поступает по формированию нового окружения новоизбранного Президента США, то там есть люди, которым близка украинская проблематика и которые в свое время выступали за предоставление летального оружия Украине и так далее. Американский политикум также достаточно плотный и то , что украинская тема там фигурировала все это время, сейчас это будет отражено и при формировании новой администрации ".

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 16 ноября провел телефонный разговор с вице-президентом США Джозефом Байденом. Стороны отметили важность сохранения политики международных санкции против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

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