Эксперт: Украина является приоритетом США - не следует ожидать от Д.Трамп ничего плохого
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Украина остается приоритетом Соединенных Штатов Америки. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель генерального директора по аналитической работе - директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко, передает УНН.
"Поскольку Украина остается приоритетом Соединенных Штатов, то и от Трампа нам плохого ничего особо не надо ожидать", - отметил он.
Эксперт добавил: "Если мы посмотрим на информацию, которая поступает по формированию нового окружения новоизбранного Президента США, то там есть люди, которым близка украинская проблематика и которые в свое время выступали за предоставление летального оружия Украине и так далее. Американский политикум также достаточно плотный и то , что украинская тема там фигурировала все это время, сейчас это будет отражено и при формировании новой администрации ".
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 16 ноября провел телефонный разговор с вице-президентом США Джозефом Байденом. Стороны отметили важность сохранения политики международных санкции против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.