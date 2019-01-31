Експерт спрогнозував пришвидшення процесу переходу парафій до ПЦУ

"Закон, звичайно, сприятиме переходу громад. Зокрема норми про перереєстрацію для всіх релігійних організацій сприятимуть проведенню зборів, внесенню змін. Але, я думаю, набагато більше сприятиме переходам реєстрація ПЦУ в якості юридичної особи", - зазначив експерт.

За його словами, статут ПЦУ вже поданий до Мінкульту, і після реєстрації нової Церкви кожна релігійна громада зможе юридично прописати, що переходить до ПЦУ, оскільки наразі при виході з УПЦ МП юридично не може доєднатись до неї.



При цьому він додав, що процес приєднання громад і парафій до ПЦУ і без того відбувається досить швидко – понад 140 за півтора місяці після Об'єднавчого собору, тоді як в першу хвилю переходів – лише 70. "Це дуже показово", - наголосив експерт.



Нагадаємо, Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи", що передбачає механізми, які встановлюватимуть, в який саме спосіб релігійна організація може змінити свою підлеглість діючим в Україні та за її межами релігійним центрам, набув чинності 31 січня.



Станом на 28 січня до Православної церкви України (ПЦУ) перейшло 142 парафіяльних храми УПЦ МП. Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП.