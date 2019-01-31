Эксперт спрогнозировал ускорение процесса перехода приходов в ПЦУ

"Закон, конечно, будет способствовать переходу общин. В частности нормы о перерегистрации для всех религиозных организаций будут способствовать проведению собрания, внесению изменений. Но, я думаю, гораздо больше способствовать переходам будет регистрация ПЦУ в качестве юридического лица", - отметил эксперт.

По его словам, устав ПЦУ уже подан в Минкульт, и после регистрации новой Церкви каждая религиозная община сможет юридически прописать, что переходит к ПЦУ, поскольку сейчас при выходе из УПЦ МП юридически не может присоединиться к ней.



При этом он добавил, что процесс присоединения общин и приходов в ПЦУ и без того происходит достаточно быстро - более 140 за полтора месяца после Объединительного собора, тогда как в первую волну переходов - только 70. "Это очень показательно" , - отметил эксперт.



Напомним, Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица", предусматривающий механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам, приобрел силу 31 января.



По состоянию на 28 января у Православной церкви Украины (ПЦУ) перешло 142 приходских храмах УПЦ МП. Об этом свидетельствуют данные с карты переходов к ПЦУ с УПЦ МП.