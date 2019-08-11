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Експерт розповів про актуальні напрямки відпочинку восени

Експерт розповів про актуальні напрямки відпочинку восени

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Якщо ви не встигли поїхати у відпустку влітку, не варто засмучуватися. Є безліч варіантів, де можна відпочити восени. Про актуальні напрямки відпочинку за кордоном розповів президент Української асоціації туристичних агентств Антон Рудич у коментарі УНН.

"Літо закінчується тільки номінально, і є безліч місць, де можна відпочити так само, як влітку, а можливо навіть й краще. У першу чергу, це звичайно Туреччина, яка чудова осінню, і по комфортності там навіть краще, ніж улітку. Турки продовжили зимовий сезон: зараз і квітень, і листопад хороший період для відпочинку з чудовим сервісом", - сказав Рудич.

За його словами, актуальним також залишається Єгипет.

"Також додаються екскурсійні тури до Європи, де осінню буде не так спекотно, більш комфортні умови для прогулянок містом", - розповів Рудич.

Окрім того, він зазначив, що осінню починається високий сезон відпочинку в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Нагадаємо, експерт дав поради, як безпечно придбати туристичний пакет в агентстві.

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