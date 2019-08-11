Эксперт рассказал об актуальных направления отдыха осенью
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Если вы не успели поехать в отпуск летом, не стоит расстраиваться. Есть множество вариантов, где можно отдохнуть осенью. Об актуальных направления отдыха заграницей рассказал президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич в комментарии УНН.
"Лето заканчивается только номинально, и есть множество мест, где можно отдохнуть так же, как летом, а возможно даже и лучше. В первую очередь, это конечно Турция, которая замечательна осенью, и по комфортности там даже лучше, чем летом. Турки продолжили зимний сезон: сейчас и апрель, и ноябрь хороший период для отдыха с отличным сервисом", - сказал Рудич.
По его словам, актуальным также остается Египет.
"Также добавляются экскурсионные туры в Европу, где осенью будет не так жарко, более комфортные условия для прогулок по городу", - рассказал Рудич.
Кроме того, он отметил, что осенью начинается высокий сезон отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.
Напомним, эксперт дал советы, как безопасно приобрести туристический пакет в агентстве.