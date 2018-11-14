Експерт розповів, коли “ловити” мінімальні ціни на квартири від забудовників

“Вигідно завжди купувати житло на первинному ринку за таких умов: під час відкриття продажів — у будь-якому ЖК на початку продажів завжди найнижчі ціни. Це початок бронювання, навіть перед початком продажів багато хто починає бронювати квартири. Фіксується найнижча ціна, а коли початок продажів — тоді за даною ціною людина купує. Буває так, що на бронюванні ціна одна, а на початку продажів — трошки піднімається, може на пару відсотків”, — пояснив Шульга.

Також вигідними є сезонні знижки: літо і зима.

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“Є таке — літні знижки та акції на квартири. І новорічні знижки. Починаються десь під Новий рік, закінчуються Різдвом. Вони так і називаються — різдвяні, новорічні знижки, і вони можуть йти десь плюс мінус з 20 грудня і напевно навіть до кінця. Це правда, і багато хто із забудовників знижує ціни. Може не на всі квартири, може на частину, але знижки такі є”, — розповів експерт та додав, що також бувають знижки на Великдень.

Нагадаємо, УНН писав про можливості інвестування в житлову нерухомість. Найбільш вигідним в даному аспекті називають житло в новобудовах, придбане безпосередньо у будівельної компанії. Як розповіла директор Департаменту продажів і маркетингу ХК “Київміськбуд” Тетяна Маркова, інвестувати в житлову нерухомість можна маючи лише 30% від загальної вартості квартири.

За її словами, найвигідніше інвестувати на початковому етапі будівництва — тоді і вибір планувань більший, і ціна нижча.

“На виході квартира в середньому дорожчає на 25%, а потрапивши в категорію вже "вторинки“ — до 40%. Якщо говорити прямо, то, купивши квартиру на етапі „котловану“ і продавши її за рік після здачі, інвестор може отримати солідний прибуток. Ми, як забудовник, всі розрахунки ведемо в гривні, а покупки на „вторинці“, як правило, відбуваються у валюті, вартість якої незмінно зростає”, — пояснила Маркова.