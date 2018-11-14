Эксперт рассказал, когда "ловить" минимальные цены на квартиры от застройщиков

“Выгодно всегда покупать жилье на первичном рынке при следующих условиях: во время открытия продаж — в любом ЖК в начале продаж всегда самые низкие цены. Это начало бронирования, даже перед началом продаж многие начинают бронировать квартиры. Фиксируется самая низкая цена, а когда начало продаж — тогда по данной цене человек покупает. Бывает так, что на бронировании цена одна, а в начале продаж — немножко поднимается, может на пару процентов”, — пояснил Шульга.

Также выгодными являются сезонные скидки: лето и зима.

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“Есть такое — летние скидки и акции на квартиры. И новогодние скидки. Начинаются где-то под Новый год, заканчиваются Рождеством. Они так и называются — рождественские, новогодние скидки, и они могут идти где-то плюс минус с 20 декабря и наверное даже до конца. Это правда, и многие из застройщиков снижает цены. Может не на все квартиры, может на часть, но скидки такие есть”, — рассказал эксперт и добавил, что также бывают скидки на Пасху.

Напомним, УНН писал о возможности инвестирования в жилую недвижимость. Наиболее выгодным в данном аспекте называют жилье в новостройках, приобретенное непосредственно устроительной компании. Как рассказала директор Департамента продаж и маркетинга ХК “Киевгорстрой” Татьяна Маркова, инвестировать в жилую недвижимость можно имея лишь 30% от общей стоимости квартиры.

По ее словам, выгоднее инвестировать на начальном этапе строительства — тогда и выбор планировок больше, и цена ниже.

“На выходе квартира в среднем дорожает на 25%, а попав в категорию уже "вторички" - до 40%. Если говорить прямо, то, купив квартиру на этапе "котлована" и продав ее через год после сдачи, инвестор может получить солидную прибыль. Мы, как застройщик, все расчеты ведем в гривне, а покупки на "вторичке", как правило, происходят в валюте, стоимость которой неизменно растет”, - пояснила Маркова.