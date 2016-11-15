Експерт розповів, чим Бровари приваблює покупців нерухомості
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Місто Бровари привабливе для покупців нерухомості, перш за все, зручним розташуванням і відносно комфортними цінами. Про це повідомив експерт в сфері нерухомості Роман Яцків, повідомляє УНН з посиланням на “Domik.ua”.
Відстань від Києва до Броварів становить 12 км. Це 12 хвилин їзди на машині і 30-ть на маршрутному таксі, зупинка яких знаходиться біля станції метро “Лісова”. Також поруч з Броварами проходить транзитна магістраль Київ-Чернігів і залізнична гілка Київ-Ніжин.
Експерт також зазначив, що ціни на квартири в Броварах, в порівнянні з попереднім роком, суттєво знизилися, але в найближчому майбутньому більше не падатимуть.
Цей рік відрізняється переорієнтацією купівельного попиту на первинний ринок нерухомості. Ця тенденція буде актуальною і весь 2017 рік. Місто розвивається, чим значно привертає до себе покупців, підкреслив Р.Яцків.
Нагадаємо, за даними експертів нерухомості, житло в передмісті столиці найбільш затребуване на первинному ринку нерухомості. Головна причина популярності приміських житлових комплексів — це, звичайно ж, ціна.
Суми, за яку в столиці вдасться купити хіба що “гостинку” на околиці або так звану “смарт”-квартиру в споруджуваному будинку, в передмісті вистачить на повноцінну одно- або навіть двокімнатну квартиру в новому будинку.
Наприклад, вартість однокімнатної квартири, загальною площею близько 38 кв. м, у новому житловому комплексі Броварів — ЖК Scandia становить 380 тисяч гривень, що за нинішнім офіційним курсом НБУ еквівалентно приблизно 15 тисячам доларів.
При цьому, на сьогоднішній день це один з найбільших житлових комплексів регіону, розрахований на 100 семиповерхових житлових будинків (10 тисяч квартир), з власною інфраструктурою, запроектованою за принципом “місто у місті”.