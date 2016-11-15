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15 марта, 19:03 • 109606 просмотра

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Эксперт рассказал, чем Бровары привлекают покупателей недвижимости

Эксперт рассказал, чем Бровары привлекают покупателей недвижимости

Киев • УНН

 • 9349 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Город Бровары привлекательный для покупателей недвижимости, прежде всего, удобным расположением и относительно комфортными ценами. Об этом сообщил эксперт в сфере недвижимости Роман Яцкив, сообщает УНН со ссылкой на "Domik.ua".

Расстояние от Киева до Броваров составляет 12 км. Это 12 минут езды на машине и 30-ть на маршрутном такси, остановка которых находится у станции метро "Лесная". Также рядом с Броварами проходит транзитная магистраль Киев-Чернигов и железнодорожная ветка Киев-Нежин.

Эксперт также отметил, что цены на квартиры в Броварах, по сравнению с предыдущим годом, существенно снизились, но в ближайшем будущем больше не будут падать.

Этот год отличается переориентацией потребительского спроса на первичный рынок недвижимости. Эта тенденция будет актуальной и весь 2017 год. Город развивается, чем значительно привлекает к себе покупателей, подчеркнул Р.Яцкив.

Напомним, по данным экспертов недвижимости, жилье в пригороде столицы наиболее востребовано на первичном рынке недвижимости. Главная причина популярности пригородных жилых комплексов - это, конечно же, цена.

Суммы, за которую в столице удастся купить разве что "гостинку" на окраине или так называемую "смарт"-квартиру в строящемся доме, в пригороде хватит на полноценную одно- или даже двухкомнатную квартиру в новом доме.

Например, стоимость однокомнатной квартиры, общей площадью около 38 кв. м, в новом жилом комплексе Броваров - ЖК Scandia составляет 380 тыс. гривен, что по нынешнему официальному курсу НБУ эквивалентно примерно 15 тысячам долларов .

При этом, на сегодняшний день это один из крупнейших жилых комплексов региона, рассчитанный на 100 семиэтажных жилых домов (10 тыс. квартир), с собственной инфраструктурой, спроектированной по принципу "город в городе".

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Украинские Национальные Новости

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