Эксперт рассказал, чем Бровары привлекают покупателей недвижимости
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Город Бровары привлекательный для покупателей недвижимости, прежде всего, удобным расположением и относительно комфортными ценами. Об этом сообщил эксперт в сфере недвижимости Роман Яцкив, сообщает УНН со ссылкой на "Domik.ua".
Расстояние от Киева до Броваров составляет 12 км. Это 12 минут езды на машине и 30-ть на маршрутном такси, остановка которых находится у станции метро "Лесная". Также рядом с Броварами проходит транзитная магистраль Киев-Чернигов и железнодорожная ветка Киев-Нежин.
Эксперт также отметил, что цены на квартиры в Броварах, по сравнению с предыдущим годом, существенно снизились, но в ближайшем будущем больше не будут падать.
Этот год отличается переориентацией потребительского спроса на первичный рынок недвижимости. Эта тенденция будет актуальной и весь 2017 год. Город развивается, чем значительно привлекает к себе покупателей, подчеркнул Р.Яцкив.
Напомним, по данным экспертов недвижимости, жилье в пригороде столицы наиболее востребовано на первичном рынке недвижимости. Главная причина популярности пригородных жилых комплексов - это, конечно же, цена.
Суммы, за которую в столице удастся купить разве что "гостинку" на окраине или так называемую "смарт"-квартиру в строящемся доме, в пригороде хватит на полноценную одно- или даже двухкомнатную квартиру в новом доме.
Например, стоимость однокомнатной квартиры, общей площадью около 38 кв. м, в новом жилом комплексе Броваров - ЖК Scandia составляет 380 тыс. гривен, что по нынешнему официальному курсу НБУ эквивалентно примерно 15 тысячам долларов .
При этом, на сегодняшний день это один из крупнейших жилых комплексов региона, рассчитанный на 100 семиэтажных жилых домов (10 тыс. квартир), с собственной инфраструктурой, спроектированной по принципу "город в городе".