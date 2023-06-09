Експерт про загрози через підрив Каховської ГЕС: втрата 500 тис. га землі та 14% експорту зернових

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«На жаль доводиться констатувати, що через неможливість забирати воду для каналів, які постачали воду для зрошення товаровиробників, фактично займатися сільським господарством буде дуже важко», - сказав Марчук.

За його словами, не йдеться про те, що неможливо, але буде дуже важко.

«Тому, що у довоєнний період часу фактично понад 500 тис. гектарів землі перебувало на зрошенні», - додав експерт.

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Марчук повідомив, що Південно-Кримський канал та Каховський магістральний канал забезпечували зрошування для більше 500 тис. гектарів землі.

«Якщо ми зможемо аналізувати втрати, які ми понесемо, то ми можемо констатувати лише з довоєнного періоду часу, так, як ми не маємо поки що можливості туди зайти. Але констатуємо, що втрати колосальні, тому що на 2021 рік фактично регіон виробляв понад 4 млн тонн зернових, олійних культур. Фактично це більше 14% від загального експортного потенціалу України. Тому власне в еквіваленті коштів - це понад півтора мільярда доларів тільки по зерновій та олійній групі, яку Україна не дотримує через те, що була знищена Каховська ГЕС і немає можливості забирати звідти воду», - сказав він.

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Також він нагадав, що південь України є одним з головних постачальників овочевої групи на материкову Україну.

«Ми всі любили з вами споживати помідори, огірки й баштанні культури, які приходили з території Херсонщини чи Запоріжжя. На жаль з цієї категорії продуктів у нас теж буде проблема. Зернові ще можна частково вирощувати під різними технологіями, а для овочів потрібно, щоб було достатньо води. Ми констатуємо, що з моменту окупації ми вже фактично втратили велику пропозицію з боку Херсонщини та Запоріжжя, і коли ми деокупуємо ці території, то повернутися до вирощування цього напрямку буде дуже важко. Фактично аграрій говорить, що якщо не буде збудовано ГЕС і звідки забирати воду, то цим бізнесом ми займатися не будемо», - зазначив Марчук.

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