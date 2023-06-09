Експерт про загрози через підрив Каховської ГЕС: втрата 500 тис. га землі та 14% експорту зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Через підрив росіянами Каховської ГЕС займатися сільським господарством буде дуже важко. Понад 500 тис. га землі будуть непридатними для введення сільського господарства, адже зрошення земель залежало від Каховського водосховища. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«На жаль доводиться констатувати, що через неможливість забирати воду для каналів, які постачали воду для зрошення товаровиробників, фактично займатися сільським господарством буде дуже важко», - сказав Марчук.
За його словами, не йдеться про те, що неможливо, але буде дуже важко.
«Тому, що у довоєнний період часу фактично понад 500 тис. гектарів землі перебувало на зрошенні», - додав експерт.
Додамо
Марчук повідомив, що Південно-Кримський канал та Каховський магістральний канал забезпечували зрошування для більше 500 тис. гектарів землі.
«Якщо ми зможемо аналізувати втрати, які ми понесемо, то ми можемо констатувати лише з довоєнного періоду часу, так, як ми не маємо поки що можливості туди зайти. Але констатуємо, що втрати колосальні, тому що на 2021 рік фактично регіон виробляв понад 4 млн тонн зернових, олійних культур. Фактично це більше 14% від загального експортного потенціалу України. Тому власне в еквіваленті коштів - це понад півтора мільярда доларів тільки по зерновій та олійній групі, яку Україна не дотримує через те, що була знищена Каховська ГЕС і немає можливості забирати звідти воду», - сказав він.
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Також він нагадав, що південь України є одним з головних постачальників овочевої групи на материкову Україну.
«Ми всі любили з вами споживати помідори, огірки й баштанні культури, які приходили з території Херсонщини чи Запоріжжя. На жаль з цієї категорії продуктів у нас теж буде проблема. Зернові ще можна частково вирощувати під різними технологіями, а для овочів потрібно, щоб було достатньо води. Ми констатуємо, що з моменту окупації ми вже фактично втратили велику пропозицію з боку Херсонщини та Запоріжжя, і коли ми деокупуємо ці території, то повернутися до вирощування цього напрямку буде дуже важко. Фактично аграрій говорить, що якщо не буде збудовано ГЕС і звідки забирати воду, то цим бізнесом ми займатися не будемо», - зазначив Марчук.
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