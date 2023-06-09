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Эксперт об угрозах из-за подрыва Каховской ГЭС: потеря 500 тыс. га земли и 14% экспорта зерновых

Киев • УНН

 • 1541234 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС заниматься сельским хозяйством будет очень трудно. Более 500 тыс. га земли будут непригодными для введения сельского хозяйства, ведь орошение земель зависело от Каховского водохранилища. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Эксперт об угрозах из-за подрыва Каховской ГЭС: потеря 500 тыс. га земли и 14% экспорта зерновых

Цитата

«К сожалению приходится констатировать, что из-за невозможности забирать воду для каналов, которые поставляли воду для орошения товаропроизводителей, фактически заниматься сельским хозяйством будет очень трудно», - сказал Марчук.

По его словам, речь не идет о том, что невозможно, но будет очень трудно.

«Потому, что в довоенный период времени фактически более 500 тыс. гектаров земли находилось на орошении», - добавил эксперт.

Добавим

Марчук сообщил, что Южно-Крымский канал и Каховский магистральный канал обеспечивали орошение для более 500 тыс. гектаров земли.

«Если мы сможем анализировать потери, которые мы понесем, то мы можем констатировать только с довоенного периода времени, так как мы не имеем пока возможности туда зайти. Но констатируем, что потери колоссальные, потому что на 2021 год фактически регион производил более 4 млн тонн зерновых, масличных культур. Фактически это более 14% от общего экспортного потенциала Украины. Поэтому собственно в эквиваленте средств - это более полутора миллиардов долларов только по зерновой и масличной группе, которую Украина не соблюдает из-за того, что была уничтожена Каховская ГЭС и нет возможности забирать оттуда воду», - сказал он.

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Также он напомнил, что юг Украины является одним из главных поставщиков овощной группы на материковую Украину.

«Мы все любили с вами потреблять помидоры, огурцы и бахчевые культуры, которые приходили с территории Херсонщины или Запорожья. К сожалению по этой категории продуктов у нас тоже будет проблема. Зерновые еще можно частично выращивать под различными технологиями, а для овощей нужно, чтобы было достаточно воды. Мы констатируем, что с момента оккупации мы уже фактически потеряли большое предложение со стороны Херсонщины и Запорожья, и когда мы деоккупируем эти территории, то вернуться к выращиванию этого направления будет очень трудно. Фактически аграрий говорит, что если не будет построена ГЭС и откуда забирать воду, то этим бизнесом мы заниматься не будем», - отметил Марчук.

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