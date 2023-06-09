Эксперт об угрозах из-за подрыва Каховской ГЭС: потеря 500 тыс. га земли и 14% экспорта зерновых

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«К сожалению приходится констатировать, что из-за невозможности забирать воду для каналов, которые поставляли воду для орошения товаропроизводителей, фактически заниматься сельским хозяйством будет очень трудно», - сказал Марчук.

По его словам, речь не идет о том, что невозможно, но будет очень трудно.

«Потому, что в довоенный период времени фактически более 500 тыс. гектаров земли находилось на орошении», - добавил эксперт.

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Марчук сообщил, что Южно-Крымский канал и Каховский магистральный канал обеспечивали орошение для более 500 тыс. гектаров земли.

«Если мы сможем анализировать потери, которые мы понесем, то мы можем констатировать только с довоенного периода времени, так как мы не имеем пока возможности туда зайти. Но констатируем, что потери колоссальные, потому что на 2021 год фактически регион производил более 4 млн тонн зерновых, масличных культур. Фактически это более 14% от общего экспортного потенциала Украины. Поэтому собственно в эквиваленте средств - это более полутора миллиардов долларов только по зерновой и масличной группе, которую Украина не соблюдает из-за того, что была уничтожена Каховская ГЭС и нет возможности забирать оттуда воду», - сказал он.

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Также он напомнил, что юг Украины является одним из главных поставщиков овощной группы на материковую Украину.

«Мы все любили с вами потреблять помидоры, огурцы и бахчевые культуры, которые приходили с территории Херсонщины или Запорожья. К сожалению по этой категории продуктов у нас тоже будет проблема. Зерновые еще можно частично выращивать под различными технологиями, а для овощей нужно, чтобы было достаточно воды. Мы констатируем, что с момента оккупации мы уже фактически потеряли большое предложение со стороны Херсонщины и Запорожья, и когда мы деоккупируем эти территории, то вернуться к выращиванию этого направления будет очень трудно. Фактически аграрий говорит, что если не будет построена ГЭС и откуда забирать воду, то этим бизнесом мы заниматься не будем», - отметил Марчук.

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