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Експерт пояснив причину майже відсутньої інфляції в Україні та дав прогноз на майбутнє

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. В Україні на сьогодні дійсно майже відсутня інфляція, значною мірою на це вплинули карантинні заходи через пандемію коронавірусу. За рік інфляція може зрости. Про це в коментарі УНН сказав економічний та політичний експерт Олександр Охріменко.

“В цьому році у нас дуже низька інфляція дійсно, не заперечую, менше 3%. Рік тому вона була значно більша. Але треба розуміти, чому низька інфляція в цьому році. Це частково пов’язано з тим, що карантин призвів до того, що частина людей втратила роботу. Частина людей почала працювати обмежено. В результаті, люди дійсно почали менше працювати”, — сказав експерт.

Він зазначив, для прикладу, що в Україні дійсно знизилась ціна на одяг і взуття, тому що громадяни “дорозпродають старе”. Навіть продажі побутової техніки упали, є знижки, але “не від доброго життя”.

“І частково що вплинуло — так як ціна на нафту впала, то ціна на паливо знизилась. Це дійсно вплинуло. В цілому, карантин призвів до того, що у нас дійсно маленька інфляція”, — зазначив Охріменко.

Також, на його думку, наступного року не варто очікувати того самого рівня інфляції.

“У наступному році вона вже буде вищою. Тому що, люди, по-перше, вже якась частина змінила роботу, навчилась переживати коронавірус тощо. І люди все одно шукають варіанти, де заробити...”, — зауважив співрозмовник УНН.

Водночас, додав він, інфляція до 10% — це “не критично”.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що інфляції в Україні немає, за останні місяці вона була менше 2%.

За даними Держстату, споживчі ціни у жовтні в Україні зросли на 1% проти місяця раніше і на 2,7% з початку року. У річному вимірі інфляція прискорилася до 2,6%.

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