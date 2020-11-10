Інфляції в Україні немає - Прем'єр

“За осінні місяці інфляція була менше 2%, літом у нас були місяці, коли була дефляція. Тобто, опосередкованого показника про те, що гроші “друкуються” ми не бачимо. Інфляції в Україні нема”, - сказав Шмигаль.

Він додав, що за показниками року очікують близько 4,5%, плюс-мінус прогнозований рівень інфляції НБУ. Десь в цих параметрах Україна і буде залишатися.

“Тобто це один з найнижчих показників інфляції за час незалежності, він дорівнює приблизно показнику минулого року”, - додав Шмигаль.

Нагадаємо, за інформацією Держстатистики, споживчі ціни у жовтні в Україні зросли на 1% проти місяця раніше і на 2,7% з початку року. У річному вимірі інфляція прискорилася до 2,6%.