Інфляції в Україні немає - Прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Інфляції в Україні немає, за останні місяці вона була менше 2%. Про це повідомив в ефірі телеканалу “Україна 24” Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“За осінні місяці інфляція була менше 2%, літом у нас були місяці, коли була дефляція. Тобто, опосередкованого показника про те, що гроші “друкуються” ми не бачимо. Інфляції в Україні нема”, - сказав Шмигаль.
Він додав, що за показниками року очікують близько 4,5%, плюс-мінус прогнозований рівень інфляції НБУ. Десь в цих параметрах Україна і буде залишатися.
“Тобто це один з найнижчих показників інфляції за час незалежності, він дорівнює приблизно показнику минулого року”, - додав Шмигаль.
Нагадаємо, за інформацією Держстатистики, споживчі ціни у жовтні в Україні зросли на 1% проти місяця раніше і на 2,7% з початку року. У річному вимірі інфляція прискорилася до 2,6%.