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Инфляции в Украине нет - Премьер

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Инфляции в Украине нет, за последние месяцы она была менее 2%. Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"За осенние месяцы инфляция была меньше 2%, летом у нас были месяцы, когда была дефляция. То есть, опосредованного показателя о том, что деньги "печатаются" мы не видим. Инфляции в Украине нет", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что по показателям года ожидают около 4,5%, плюс-минус прогнозируемый уровень инфляции НБУ. Где-то в этих параметрах Украина и будет оставаться.

"То есть это один из самых низких показателей инфляции за время независимости, он равен примерно показателю прошлого года", - добавил Шмыгаль.

Напомним, по информации Госстатистики, потребительские цены в октябре в Украине выросли на 1% против месяца раньше и на 2,7% с начала года. В годовом измерении инфляция ускорилась до 2,6%.

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