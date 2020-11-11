Эксперт объяснил причину почти отсутствующей инфляции в Украине и дал прогноз на будущее

"В этом году у нас очень низкая инфляция действительно, не отрицаю, менее 3%. Год назад она была значительно больше. Но надо понимать, почему низкая инфляция в этом году. Это отчасти связано с тем, что карантин привел к тому, что часть людей потеряла работу. Часть людей начала работать ограничено. В результате, люди действительно стали меньше работать", - сказал эксперт.

Он отметил, например, что в Украине действительно снизилась цена на одежду и обувь, так как граждане "распродают старое". Даже продажи бытовой техники упали, скидки, но "не от хорошей жизни".

"И частично повлияло - так как цена на нефть упала, то цена на топливо снизилась. Это действительно повлияло. В целом, карантин привел к тому, что у нас действительно маленькая инфляция", - отметил Охрименко.

Также, по его мнению, в следующем году не стоит ожидать того же уровня инфляции.

"В следующем году она уже будет выше. Потому что, люди, во-первых, уже какая-то часть сменила работу, научилась переживать коронавирус и тому подобное. И люди все равно ищут варианты, где заработать ...", - отметил собеседник УНН.

В то же время, добавил он, инфляция в 10% - это "не критично".

Напомним, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что инфляции в Украине нет, за последние месяцы она была менее 2%.

По данным Госстата, потребительские цены в октябре в Украине выросли на 1% против месяца раньше и на 2,7% с начала года. В годовом измерении инфляция ускорилась до 2,6%.