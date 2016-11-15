Експерт пояснив, чому населенню недоступні якісні первинні медконсультації
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. В Україні немає якісних первинних медичних консультацій у зв’язку із відсутністю матеріально-технічної бази та відповідальності за неналежне надання медичних послуг. Таку думку у коментарі УНН висловив Президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк.
“Вимагати від лікарів первинної ланки певної якості і доступності надання першої медичної допомоги не можна. Адже як лікар, який не має певного оснащення, може надати якісну консультацію? Ніяк, звісно. Навіть якщо він ідеальний фахівець, це правило може мати лише певні виключення”, — сказав В.Сердюк.
За його словами, пацієнти, знаючи про таку ситуацію, намагаюся різними методами обійти ці консультації і часто сприймають їх, як перепони у лікуванні.
“Якщо взяти громадянина іншої країни, то в нього буде враження, що в Україні жахлива медицина. Але якщо взяти пересічного українця, то йому потрібно зовсім небагато, щоб бути задоволеним первинною допомогою, а при такому матеріально технічному забезпечені ми ще даємо „медичні чуда“”, — сказав В.Сердюк.
Також він зазначив, що окрім відсутності належного фінансування лікарів, проблемою є те, що в Україні немає системи, яка б контролювала належне надання медичних послуг.
“Для того, щоб в Україні надавати якісну медичну первинну допомогу потрібна гарна матеріальна технічна база і після цього уже можна запроваджувати систему відповідальності за ненадання чи не належне надання медичних послуг”, — наголосив В.Сердюк.
Як повідомляв УНН, за словами О.Мусія, первинними консультаціями у лікарнях не задоволені дві третини пацієнтів.
Також нардеп зазначив, що якість мед консультацій у приватних клініках краща, за послуги державних установ.