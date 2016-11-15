Эксперт объяснил, почему населению недоступны качественные первичные медконсультации

"Требовать от врачей первичного звена определенного качества и доступности оказания первой медицинской помощи нельзя. Ведь как врач, не имеющий определенного оснащения, может предоставить качественную консультацию Никак, конечно. Даже если он идеальный специалист, это правило может иметь только определенные исключения ", - сказал В.Сердюк.

По его словам, пациенты, зная о такой ситуации, стараются различными методами обойти эти консультации и часто воспринимают их, как препятствия в лечении.

"Если взять гражданина другой страны, то у него будет впечатление, что в Украине ужасная медицина. Но если взять рядового украинца, то ему нужно совсем немного, чтобы быть довольным первичной помощью, а при таком материально техническом обеспечении мы еще даем "медицинские чудеса" ", - сказал В.Сердюк.

Также он отметил, что кроме отсутствия надлежащего финансирования врачей, проблемой является то, что в Украине нет системы, которая бы контролировала надлежащее предоставление медицинских услуг.

"Для того, чтобы в Украине оказывать качественную медицинскую первичную помощь нужна хорошая материальная техническая база и после этого уже можно вводить систему ответственности за непредоставление или ненадлежащее оказание медицинских услуг", - подчеркнул В.Сердюк.

Как сообщал УНН, по словам О.Мусия, первичными консультациями в больницах не удовлетворены две трети пациентов .

Также нардеп отметил, что качество медконсультаций в частных клиниках лучше, за услуги государственных учреждений.