Експерт назвав гірокоптери для ЗСУ інновацією
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Гірокоптери, розроблені українською авіакомпанією "Хорс", є інноваційними літальними апаратами. Про це у коментарі УНН заявив військовий експерт Олексій Арестович.
"Це інновація, якої досі не було ніде у світі. Дані гірокоптери - це специфічна лінійка апаратів, які будуть використовуватися у особливих випадках. Аби їх використання стало масштабним явищем - потрібно вивчити практичне застосування апаратів на полі бою", - сказав він.
Водночас, розробників інновації може накрити хвиля критики, вважає Арестович.
"Усі військові - дуже консервативні люди. Вони зустрічають будь-яку інновацію із іронією, щонайменше. Думаю, що критики буде багато. Аби цьому запобігти, я раджу командуванню десантно-штурмових військ ЗСУ якнайшвидше протестувати дані гірокоптери під час навчань", - переконаний він.
Раніше УНН повідомляв, що гірокоптери надзвичайно маневрені та функціональні. Вони піднімаються вгору до 5000 м, а швидкість набирають до 200 км/год. Машина достатньо економічна, має дальність польоту на одній дозаправці 350 км та піднімає 350 кг вантажу.