Эксперт назвал гирокоптеры для ВСУ инновацией

"Это инновация, которой еще не было нигде в мире. Данные гирокоптеры - это специфическая линейка аппаратов, которые будут использоваться в особых случаях. Чтобы их использование стало масштабным явлением - нужно изучить практическое применение аппаратов на поле боя", - сказал он.

В то же время, разработчиков инновации может накрыть волна критики, считает Арестович.

"Все военные - очень консервативные люди. Они встречают любую инновацию с иронией, по меньшей мере. Думаю, что критики будет много. Чтобы это предотвратить, я советую командованию десантно-штурмовых войск ВСУ быстрее протестировать данные гирокоптеры во время учений", - убежден он.

Ранее УНН сообщал, что гирокоптеры чрезвычайно маневренные и функциональные. Они поднимаются вверх до 5000 м, а скорость набирают до 200 км/ч. Машина достаточно экономична, имеет дальность полета на одной дозаправке 350 км и поднимает 350 кг груза.