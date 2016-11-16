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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Експерт: чинна коаліція протримається до весни

Експерт: чинна коаліція протримається до весни

Київ • УНН

 • 9777 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Чинна коаліція протримається до весни і триматиметься далі. Про це в ефірі “5 каналу” заявив заступник генерального директора з аналітичної роботи — директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко, передає УНН.

“Я думаю, що коаліція до весни дотримається і думаю, що вона триматиметься і далі, тому що в принципі це вже питання стабільності коаліції. Це, без применшення, питання певного періоду стабільності нашого розвитку в країні без нових виборів. Тому що дуже важливо утримати цей час, витримати складний період осінньо-весняних загострень. Вони є традиційними, щоби дати невеликим позитивним тенденціям все ж таки йти”, — зазначив експерт.

Як повідомляв УНН, представник Президента України в Верховній Раді, народний депутат від БПП Артур Герасимов сьогодні повідомив учасникам протестного мітингу вкладників банку “Михайлівський” про наміри коаліції сьогодні вирішити проблему повернення втрачених депозитів за допомогою відповідного президентський проект закону, який після 16-ої години має бути прийнятий у першому та другому читанні.

Українські Національні Новини

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