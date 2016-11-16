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15 марта, 19:03 • 109601 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150905 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127892 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121119 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107222 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102630 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97615 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127567 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Эксперт: действующая коалиция продержится до весны

Эксперт: действующая коалиция продержится до весны

Киев • УНН

 • 9775 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Действующая коалиция продержится до весны и будет держаться дальше. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель генерального директора по аналитической работе - директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко, передает УНН.

"Я думаю, что коалиция до весны продержится и думаю, что она будет держаться и дальше, потому что в принципе это уже вопрос стабильности коалиции. Это, без преуменьшения, вопрос определенного периода стабильности нашего развития в стране без новых выборов. Поэтому очень важно удержать это время, выдержать сложный период осенне-весенних обострений. Они являются традиционными, чтобы дать небольшим положительным тенденциям все же идти ", - отметил эксперт.

Как сообщал УНН, представитель Президента Украины в Верховной Раде, народный депутат от БПП Артур Герасимов сообщил участникам протестного митинга вкладчиков банка "Михайловский" о намерениях коалиции сегодня решить проблему возврата утраченных депозитов с помощью соответствующего президентского проект закона, который после 16 часов должен быть принят в первом и втором чтении.

Украинские Национальные Новости

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