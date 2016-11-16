Эксперт: действующая коалиция продержится до весны
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Действующая коалиция продержится до весны и будет держаться дальше. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель генерального директора по аналитической работе - директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко, передает УНН.
"Я думаю, что коалиция до весны продержится и думаю, что она будет держаться и дальше, потому что в принципе это уже вопрос стабильности коалиции. Это, без преуменьшения, вопрос определенного периода стабильности нашего развития в стране без новых выборов. Поэтому очень важно удержать это время, выдержать сложный период осенне-весенних обострений. Они являются традиционными, чтобы дать небольшим положительным тенденциям все же идти ", - отметил эксперт.
Как сообщал УНН, представитель Президента Украины в Верховной Раде, народный депутат от БПП Артур Герасимов сообщил участникам протестного митинга вкладчиков банка "Михайловский" о намерениях коалиции сегодня решить проблему возврата утраченных депозитов с помощью соответствующего президентского проект закона, который после 16 часов должен быть принят в первом и втором чтении.