Екскерівництво Одеського порту підозрюють у махінаціях із буксирами
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Генеральна прокуратура повідомила про підозру у службовій недбалості двом колишнім керівникам Одеського морського торговельного порту, які, за версією слідства, здавали портові буксири в оренду приватникам за заниженими тарифами. Про це повідомила пресслужба відомства, повідомляє УНН.
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Повідомили, що приватні фірми платили за оренду набагато нижче ринкової ставки і водночас використовували буксири для надання послуг в акваторії порту. Керівництво порту сприяло цьому, незважаючи на те, що могло надавати такі послуги і силами буксирів, які залишилися в його розпорядженні. Тарифи приватників на послуги з буксирування судів суттєво перевищували ринкові, стверджують у прокуратурі.
За оцінками правоохоронців, внаслідок реалізації схеми порт зазнав збитків у розмірі 35 мільйонів гривень.
Прізвища підозрюваних не називають. Проте зазначено, що події мали місце у 2017-2018 роках. Тоді Одеським портом керував Ігор Ткачук.