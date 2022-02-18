Экс-руководство Одесского порта подозреваются в махинациях с буксирами

Детали

Сообщается, что частные фирмы платили за аренду гораздо ниже рыночных ставок, и при этом использовали буксиры для оказания услуг в акватории порта. Руководство порта способствовало этому, несмотря на то, что могло оказывать такие услуги и силами оставшихся в его распоряжении буксиров. Тарифы частников на услуги по буксировке судов существенно превышали рыночные, утверждают в прокуратуре.

По оценкам правоохранителей, в результате реализации схемы порт понёс убытки в размере 35 миллионов гривен.

Фамилии подозреваемых не называются. Однако указано, что события имели место в 2017-2018 годах. В это время Одесским портом руководил Игорь Ткачук.