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Ексгумацію тіл жертв Смоленської катастрофи планують почати 14 листопада — ЗМІ

Ексгумацію тіл жертв Смоленської катастрофи планують почати 14 листопада — ЗМІ

Київ • УНН

 • 9375 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Першу ексгумацію тіл жертв Смоленської катастрофи планують провести 14 листопада, передає УНН з посиланням на “Польське радіо”.

За неофіційною інформацією, ексгумацію тіл Лєха та Марії Качинських планують почати вранці 14 листопада. Тоді мають тимчасово закрити вхід на Вавель у Кракові, де спочивають президент Польщі та його дружина. Після цього останки у супроводі поліції мають перевезти до Кафедри судової медицини Collegium Medicum Яґеллонського університету.

“Там, за нашими даними з прокуратури, відразу мають почати детальне вивчення останків з використанням найсучаснішого обладнання — мова йде, зокрема, про просторове радіологічне відтворення тіл, а також про взяття різного роду зразків”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що буде взятий тест ДНК, а після одержання результатів президентську пару планують знову поховати.

Слід зазначити, що Державна прокуратура Польщі не коментує цю інформацію.

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