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15 марта, 19:03 • 115946 просмотра

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Эксгумацию тел жертв Смоленской катастрофы планируют начать 14 ноября - СМИ

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КИЕВ. 28 октября. УНН. Первую эксгумацию тел жертв Смоленской катастрофы планируют провести 14 ноября, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

По неофициальной информации, эксгумацию тел Леха и Марии Качинских планируют начать утром 14 ноября. Тогда должны временно закрыть вход на Вавель в Кракове, где покоятся президент Польши и его супруга. После этого останки в сопровождении полиции должны перевезти в Кафедру судебной медицины Collegium Medicum Ягеллонского университета.

"Там, по нашим данным из прокуратуры, сразу должны начать детальное изучение останков с использованием современного оборудования - речь идет, в частности, о пространственном радиологическом воспроизведении тел, а также о заключении различного рода образцов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что будет взят тест ДНК, а после получения результатов президентскую чету планируют снова похоронить.

Следует отметить, что Государственная прокуратура Польши не комментирует эту информацию.

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