Эксгумацию тел жертв Смоленской катастрофы планируют начать 14 ноября - СМИ

По неофициальной информации, эксгумацию тел Леха и Марии Качинских планируют начать утром 14 ноября. Тогда должны временно закрыть вход на Вавель в Кракове, где покоятся президент Польши и его супруга. После этого останки в сопровождении полиции должны перевезти в Кафедру судебной медицины Collegium Medicum Ягеллонского университета.

"Там, по нашим данным из прокуратуры, сразу должны начать детальное изучение останков с использованием современного оборудования - речь идет, в частности, о пространственном радиологическом воспроизведении тел, а также о заключении различного рода образцов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что будет взят тест ДНК, а после получения результатов президентскую чету планируют снова похоронить.

Следует отметить, что Государственная прокуратура Польши не комментирует эту информацию.