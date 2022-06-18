Ексголова БНБ Польщі вважає можливим польський протиракетний захист над західною Україною

Козей вважає, що російські ракети великої дальності, які запускаються з Чорного моря або за допомогою стратегічної авіації, що летять у бік кордонів НАТО, мають збиватися на відповідній відстані від цього кордону.

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«У нас є повні аргументи взяти превентивну страховку та оголосити росії, що якщо вона не припинить обстрілювати наш кордон ракетами дальньої дії, то з якогось дня ми запровадимо протиракетний захист над Західною Україною», - сказав Козей.

Доповнення

Бували випадки, що російські ракети цілили в об'єкти, що розташовані лише за кілька десятків кілометрів від кордону України з Польщею.