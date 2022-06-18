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Ексголова БНБ Польщі вважає можливим польський протиракетний захист над західною Україною

Ексголова БНБ Польщі вважає можливим польський протиракетний захист над західною Україною

Київ • УНН

 • 252640 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Варшава має "повні аргументи" оголосити росії, що якщо вона не припинить обстрілювати польський кордон ракетами дальньої дії, то з якогось дня "ми запровадимо протиракетний захист над Західною Україною". Таку думку висловив колишній голова Бюро національної безпеки генерал Станіслав Козей, передає УНН із посиланням на Onet.

Козей вважає, що російські ракети великої дальності, які запускаються з Чорного моря або за допомогою стратегічної авіації, що летять у бік кордонів НАТО, мають збиватися на відповідній відстані від цього кордону.

Цитата

«У нас є повні аргументи взяти превентивну страховку та оголосити росії, що якщо вона не припинить обстрілювати наш кордон ракетами дальньої дії, то з якогось дня ми запровадимо протиракетний захист над Західною Україною», - сказав Козей.

Доповнення

Бували випадки, що російські ракети цілили в об'єкти, що розташовані лише за кілька десятків кілометрів від кордону України з Польщею. 

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