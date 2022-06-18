Экс-глава БНБ Польши считает возможной польскую противоракетную защиту над западной Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Варшава имеет "полные аргументы" объявить россии, что если она не перестанет обстреливать польскую границу ракетами дальнего действия, то с какого-то дня "мы введем противоракетную защиту над Западной Украиной". Такое мнение высказал бывший глава Бюро национальной безопасности генерал Станислав Козей, передает УНН со ссылкой на Onet.
Козей считает, что российские ракеты большой дальности, запускаемые с Черного моря или с помощью стратегической авиации, летящие в сторону границ НАТО, должны сбиваться на расстоянии от этой границы.
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«У нас есть полные аргументы взять превентивную страховку и объявить россии, что если она не прекратит обстреливать нашу границу ракетами дальнего действия, то с какого-то дня мы введем противоракетную защиту над Западной Украиной», - сказал Козей.
Дополнение
Бывали случаи, что российские ракеты целили в объекты, расположенные всего в нескольких десятках километров от границы Украины с Польшей.