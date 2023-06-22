Ексгенсек НАТО: Ми стримуємо атаку на Тайвань, коли допомагаємо захистити Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Якщо дати російському диктатор володимиру путіну можливість залишити Крим росії, то це стане сигналом для інших агресорів, зокрема йдеться про ситуацію навколо Тайваню. Про це заявив колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, повідомляє Голос Америки, пише УНН.
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“Крим – це територія України. Тому мені байдуже, як путін на це реагуватиме, але для мене українська перемога полягає в тому, щоб повернути Крим”, - сказав Расмуссен. "Коли я чую аргумент американців, мовляв, слід зменшити допомогу Україні, бо ми потребуємо ресурсів, щоб захищати Тайвань, то я хочу сказати: насправді ці два конфлікти надзвичайно пов'язані. Допомагаючи захистити Україну, ми також стримуємо атаку на Тайвань”.
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Як сказав Расмуссен, росія порушила власноруч підписаний договір про визнання кордонів України в обмін на ядерне роззброєння. Українська перемога полягає в тому, щоб повернути Крим.
Колишній Генсек також зазначив, що для путіна зберегти окупацію Криму дуже важливо, однак світ не повинен боятися його реакції. Він вважає, що півострів повинен повернутися до складу України, інакше це стане сигналом для інших агресорів, зокрема йдеться про ситуацію навколо Тайваню.