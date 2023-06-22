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Экс-генсек НАТО: Мы сдерживаем атаку на Тайвань, когда помогаем защитить Украину

Киев • УНН

 • 725798 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Если дать российскому диктатору владимиру путину возможность оставить Крым россии, то это станет сигналом для других агрессоров, в частности речь идет о ситуации вокруг Тайваня. Об этом заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, сообщает Голос Америки, пишет УНН.

Экс-генсек НАТО: Мы сдерживаем атаку на Тайвань, когда помогаем защитить Украину

Цитата 

“Крым – это территория Украины. Поэтому мне безразлично, как путин на это будет реагировать, но для меня украинская победа заключается в том, чтобы вернуть Крым”, - сказал Расмуссен. "Когда я слышу аргумент американцев, мол, следует уменьшить помощь Украине, потому что мы нуждаемся в ресурсах, чтобы защищать Тайвань, то я хочу сказать: на самом деле эти два конфликта чрезвычайно связаны. Помогая защитить Украину, мы также сдерживаем атаку на Тайвань”.

Детали 

Как сказал Расмуссен, россия нарушила собственноручно подписанный договор о признании границ Украины в обмен на ядерное разоружение. Украинская победа заключается в том, чтобы вернуть Крым. 

Бывший Генсек также отметил, что для путина сохранить оккупацию Крыма очень важно, однако мир не должен бояться его реакции. Он считает, что полуостров должен вернуться в состав Украины, иначе это станет сигналом для других агрессоров, в частности речь идет о ситуации вокруг Тайваня.



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