Ексдиректор ЦРУ: Вбивство генерала Солеймані - важливіше, ніж вбивство Осами бін Ладена

КИЇВ. 5 січня. УНН. Протягом минулих місяців Тегеран проводив різкі дії, включаючи збиття військового американського дрона, спустошливий напад на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії, та інше. Відповідь США на ці дії була стриманою, але спецоперація, проведена цього тижня, в результаті якої загинув іранський генерал Касем Солеймані, стала потужним сигналом для режиму, що США не будуть терпіти подальші провокації. Про це сказав колишній командувач силами США в Іраку та Афганістані та колишній директор ЦРУ, генерал у відставці Девід Петреус в інтерв‘ю Foreign Policy, передає УНН із посиланням на Голос Америки.