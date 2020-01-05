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Ексдиректор ЦРУ: Вбивство генерала Солеймані - важливіше, ніж вбивство Осами бін Ладена

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Протягом минулих місяців Тегеран проводив різкі дії, включаючи збиття військового американського дрона, спустошливий напад на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії, та інше. Відповідь США на ці дії була стриманою, але спецоперація, проведена цього тижня, в результаті якої загинув іранський генерал Касем Солеймані, стала потужним сигналом для режиму, що США не будуть терпіти подальші провокації. Про це сказав колишній командувач силами США в Іраку та Афганістані та колишній директор ЦРУ, генерал у відставці Девід Петреус в інтерв‘ю Foreign Policy, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

Петреус назвав вбивство Солеймані важливішим, ніж вбивство голови терористичної організації “Аль-Каїда” Осами бін Ладена, або голови так званої Ісламської держави Абу Бакра Аль-Багдаді.

“Солеймані був творцем і оперативним командувачем спроб Ірану встановити контроль над так званим шиїтським рухом, що присутній в Ірану, Іраку, Сирії та на півдні Лівану, — говоріть Петреус. — Він відповідальний за надання вибухівки, ракет, зброї та боєприпасів, якими вбили більше 600 американських військових і ще більше з нашої коаліції та партнерів в Іраку і багатьох країнах, таких як Сирія. Тому його смерть — дуже важлива”.

Петреус не очікує потужної відповіді від Ірану на вбивство Солеймані, підкреслюючи, що іранський режим вже не має тієї підтримки серед населення, якою він користувався під час війни Ірану та Іраку десятки років тому. За його словами, іранський режим вбив сотні, якщо не тисячі іранців, які вийшли на протести проти економічних проблем і тепер побоюється, що різкі військові дії можуть призвести до падіння режиму, вважає військовий.

Тепер дипломати США могли б повідомити Ірану, що у разі ескалації наступним кроком будуть удари про нафтовій інфраструктурі та силам Ірану всередині країни, розмірковує генерал. Це відкриває можливості для нової ядерної угоди стосовно Ірану, вважає він.

Петреус також не думає, що Ірак розпочне виведення американських військ зі своєї території, адже загроза від ІД всередині країни залишається значною.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану швидкою та сильною відповіддю в разі атаки.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що командувач спецслужбами “Аль-Кудс” іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в п’ятницю ракетним ударом в районі аеропорту Багдада.

Пізніше Пентагон офіційно підтвердив загибель лідера “Аль-Кудс” іранського генерала Касема Сулеймані в результаті ракетного удару США.

У свою чергу секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї в п’ятницю поклявся “рішучої помстою Америці” за вбивство Касема Сулеймані, глави елітного загону “Аль-Кудс” в Багдаді.

Як повідомляв УНН, духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї оголосив триденну загальнонаціональну жалобу після вбивства в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані.

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