Экс-директор ЦРУ: Убийство генерала Солеймани - важнее, чем убийство Усамы бин Ладена
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В течение прошедших месяцев Тегеран проводил резкие действия, включая сбивания военного американского дрона, опустошительное нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, и другое. Ответ США на эти действия был сдержанным, но спецоперация, проведенная на этой неделе, в результате которой погиб иранский генерал Касем Солеймани, стала мощным сигналом для режима, что США не будут терпеть дальнейшие провокации. Об этом сказал бывший командующий силами США в Ираке и Афганистане и бывший директор ЦРУ, генерал в отставке Дэвид Петреус в интервью Foreign Policy, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Петреус назвал убийство Солеймани важнее, чем убийство главы террористической организации “Аль-Каида” Усамы бин Ладена, или головы так называемой Исламского государства Абу Бакра Аль-Багдади.
“Солеймани был создателем и оперативным командующим попыток Ирана установить контроль над так называемым шиитским движением, присутствует в Иране, Ираке, Сирии и на юге Ливана, — говорите Петреус. — Он ответственный за предоставление взрывчатки, ракет, оружия и боеприпасов, которыми убили более 600 американских военных и еще больше с нашей коалиции и партнеров в Ираке и многих странах, таких как Сирия. Поэтому его смерть — очень важна”.
Петреус не ожидает мощного ответа от Ирана на убийство Солеймани, подчеркивая, что иранский режим уже не имеет той поддержки среди населения, которой он пользовался во время войны Ирана и Ирака десятки лет назад. По его словам, иранский режим убил сотни, если не тысячи иранцев, вышедших на протесты против экономических проблем и теперь опасается, что резкие военные действия могут привести к падению режима, считает военный.
Теперь дипломаты США могли бы сообщить Ирана, в случае эскалации следующим шагом будут удары по нефтяной инфраструктуре и силам Ирана внутри страны, рассуждает генерал. Это открывает возможности для новой ядерной сделки в отношении Ирана, считает он.
Петреус также не думает, что Ирак начнет вывод американских войск со своей территории, ведь угроза от ИГ внутри страны остается значительной.
Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану быстрым и сильным ответом в случае атаки.
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Напомним, ранее стало известно, что командующий спецслужбами “Аль-Кудс” иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в пятницу ракетным ударом в районе аэропорта Багдада.
Позже Пентагон официально подтвердил гибель лидера “Аль-Кудс” иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США.
В свою очередь секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи в пятницу поклялся “решительной местью Америке” за убийство Касема Сулеймани, главы элитного отряда “Аль-Кудс” в Багдаде.
Как сообщал УНН, духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.