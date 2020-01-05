Экс-директор ЦРУ: Убийство генерала Солеймани - важнее, чем убийство Усамы бин Ладена

КИЕВ. 5 января. УНН. В течение прошедших месяцев Тегеран проводил резкие действия, включая сбивания военного американского дрона, опустошительное нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, и другое. Ответ США на эти действия был сдержанным, но спецоперация, проведенная на этой неделе, в результате которой погиб иранский генерал Касем Солеймани, стала мощным сигналом для режима, что США не будут терпеть дальнейшие провокации. Об этом сказал бывший командующий силами США в Ираке и Афганистане и бывший директор ЦРУ, генерал в отставке Дэвид Петреус в интервью Foreign Policy, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.