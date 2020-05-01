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Ексчемпіон світу з боксу отримав три роки позбавлення волі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Колишній чемпіон світу з боксу з Німеччини Фелікс Штурм був засуджений до трьох років в'язниці у справі про ухилення від сплати податків, повідомляє УНН з посиланням на Spiegel.

Ексчемпіон світу з боксу отримав три роки позбавлення волі

Штурм визнаний винним в ухиленні від сплати податків на суму в 1 млн євро. Натомість спочатку йому ставилося приховування 5,8 млн євро.

Німець володів чемпіонськими поясами за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBO) і Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Відзначимо, що загалом 41-річний спортсмен провів 49 боїв в професійній кар'єрі, здобувши 40 перемог, 18 з яких нокаутом, поступившись 6 разів і тричі завершивши поєдинки внічию.

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