Ексчемпіон світу з боксу отримав три роки позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Колишній чемпіон світу з боксу з Німеччини Фелікс Штурм був засуджений до трьох років в'язниці у справі про ухилення від сплати податків, повідомляє УНН з посиланням на Spiegel.
Штурм визнаний винним в ухиленні від сплати податків на суму в 1 млн євро. Натомість спочатку йому ставилося приховування 5,8 млн євро.
Німець володів чемпіонськими поясами за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBO) і Міжнародної боксерської федерації (IBF).
Відзначимо, що загалом 41-річний спортсмен провів 49 боїв в професійній кар'єрі, здобувши 40 перемог, 18 з яких нокаутом, поступившись 6 разів і тричі завершивши поєдинки внічию.