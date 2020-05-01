Экс-чемпион мира по боксу получил три года лишения свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Бывший чемпион мира по боксу из Германии Феликс Штурм был осужден до трех лет тюрьмы по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает УНН со ссылкой на Spiegel.
Штурм признан виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму в 1 млн евро. Зато сначала ему вменялось сокрытие 5,8 млн евро.
Немец владел чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).
Отметим, что в целом 41-летний спортсмен провел 49 боев в профессиональной карьере, получив 40 побед, 18 из которых нокаутом, уступив 6 раз и трижды завершив поединки вничью.