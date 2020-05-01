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Экс-чемпион мира по боксу получил три года лишения свободы

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. Бывший чемпион мира по боксу из Германии Феликс Штурм был осужден до трех лет тюрьмы по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает УНН со ссылкой на Spiegel.

Экс-чемпион мира по боксу получил три года лишения свободы

Штурм признан виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму в 1 млн евро. Зато сначала ему вменялось сокрытие 5,8 млн евро.

Немец владел чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Отметим, что в целом 41-летний спортсмен провел 49 боев в профессиональной карьере, получив 40 побед, 18 из которых нокаутом, уступив 6 раз и трижды завершив поединки вничью.

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