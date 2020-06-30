Ексчемпіон світу Постол назвав головну мету боксерської кар'єри

Постол планує стати двократним чемпіоном світу, що і є його головною метою кар'єри.

"На сьогоднішній день моя головна мотивація - довести, що багато людей помиляються, і стати чемпіоном світу. Головна мета моєї кар'єри - стати дворазовим чемпіоном світу. Неважливо, який це буде пояс. Я просто хочу стати чемпіоном світу. Звичайно, я хочу битися в великих боях, хочу битися за хороші гроші, але це не найголовніше. Для мене найважливіше - стати чемпіоном світу вдруге", - відзначив Постол.

Сказано, що Постол в даний час знаходиться далеко від свого будинку в Україні - в Південній Каліфорнії, і готується до бою, який станеться з чемпіоном WBC/WBO Хосе Раміресом.

Нагадаємо, що бій Постола двічі переносили через пандемію коронавірусу.