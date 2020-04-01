Чемпіонський бій українського боксера вдруге перенесено
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Бій американця Хосе Раміреса та українця Віктора Постола за титули WBC і WBO у ваговій категорії до 140 фунтів був відкладений вдруге, повідомляє УНН з посиланням на BoxingScene.
Голова Top Rank Боба Арум відклав протистояння на невизначений час, на цей раз через те, що пандемія коронавірусу викликала багато невизначеності в Сполучених Штатах Америки.
"Я відчуваю себе жахливо перед Хосе і Віктором, які почали свої тренувальні табори, щоб знову почути, що бій переносять. Вони справжні професіонали і покажуть відмінний поєдинок фанатам під Фресно, коли він відбудеться. Ми повинні Віктору і Хосе їх бій, щоб він пройшов якомога швидше і в безпечний час", - сказав Арум.
Нагадаємо, що першочергово бій мав пройти 1 лютого в китайському Хайкоу, потім двобій був перенесений на 9 травня у Фресно.