Чемпионский бой украинского боксера во второй раз перенесен

Председатель Top Rank Боба Арума отложил противостояние на неопределенное время, на этот раз из-за того, что пандемия коронавируса вызвала много неопределенности в США.

"Я чувствую себя ужасно перед Хосе и Виктором, которые начали свои тренировочные лагеря, чтобы снова услышать, что бой переносят. Они настоящие профессионалы и покажут отличный поединок фанатам под Фресно, когда он произойдет. Мы должны Виктору и Хосе их бой, чтобы он прошел как можно скорее и в безопасное время", - сказал Арум.

Напомним, что в первую очередь бой должен был пройти 1 февраля в китайском Хайкоу, затем поединок был перенесен на 9 мая в Фресно.