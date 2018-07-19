Екс-голову Апеляційного суду Криму Чорнобука оголошено у розшук

КИЇВ. 19 липня. УНН. Прокуратура АР Крим оголосила у розшук екс-голову Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука, який підозрюється у державній зраді. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури АР Крим.