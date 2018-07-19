Экс-главу Апелляционного суда Крыма Чернобука огласили в розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Прокуратура АР Крым объявила в розыск экс-главу Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука, который подозревается в государственной измене. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.
"Он объявлен в розыск. По оперативной информации, он находится на территории Украины", - сказали в прокуратуре.
Напомним, сотрудники прокуратуры вместе с СБУ провели обыски по месту жительства у экс-председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука.