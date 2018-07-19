Экс-главу Апелляционного суда Крыма Чернобука огласили в розыск

"Он объявлен в розыск. По оперативной информации, он находится на территории Украины", - сказали в прокуратуре.

Напомним, сотрудники прокуратуры вместе с СБУ провели обыски по месту жительства у экс-председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука.