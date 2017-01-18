Екс-президента США Джорджа Буша старшого перевели в реанімацію через пневмонію
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Колишнього президента США Джорджа Буша перемістили у відділення інтенсивної терапії в лікарні Х'юстону через пневмонію. Про це повідомили його представники, передає УНН з посиланням на Reuters.
Зазначається, що його перевели до реанімації з пневмонією, наразі його стан стабільний і він відпочиває від процедур, які йому робили лікарі для очищення дихальних шляхів.
Його дружина, колишня перша леді Барбара Буш також була сьогодні доправлена в той же госпіталь, що і чоловік. Проте це було зроблено для запобіжних цілей, бо вона мала перед цим кашель та сильну втому.
Дж.Буш старший, який в свої 92 є найстарішим живим екс-президентом, перебував у лікарні Х'юстона з суботи, після того як він почав відчувати задишку.
Там лікарі констатували, що він мав гострі респіраторні проблеми, які були спричинені пневмонією.
Як повідомляв УНН, колишній президент США Джордж Буш-старший був госпіталізований в Х'юстоні.