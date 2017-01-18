Экс-президента США Джорджа Буша старшего перевели в реанимацию из-за пневмонии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Бывшего президента США Джорджа Буша переместили в отделение интенсивной терапии в больнице Хьюстона из-за пневмонии. Об этом сообщили его представители, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что его перевели в реанимацию с пневмонией, сейчас его состояние стабильное и он отдыхает от процедур, которые ему делали врачи для очистки дыхательных путей.
Его жена, бывшая первая леди Барбара Буш также была сегодня доставлена в тот же госпиталь, что и муж. Однако это было сделано для предохранительных целей, потому что она имела перед этим кашель и сильную усталость.
Дж.Буш старший, который в свои 92 является старейшим живым экс-президентом, находился в больнице Хьюстона с субботы, после того как он начал чувствовать одышку.
Там врачи констатировали, что он имел острые респираторные проблемы, которые были вызваны пневмонией.
Как сообщал УНН, бывший президент США Джордж Буш-старший был госпитализирован в Хьюстоне.