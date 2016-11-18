Екс-начальника колонії заарештували за вбивство на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Колишнього начальника підрозділу виправної колонії, що до смерті забив чоловіка на Одещині, заарештували. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
Так, у травні 2016 року у селі Троїцьке Біляївського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів, унаслідок чого між водіями виник конфлікт. Співробітник колонії вдарив потерпілого, потім почав бити вже непритомного чоловіка по голові та життєво важливим органам. Від отриманих тілесних ушкоджень громадянин помер на місці.
Вказана особа підозрюється в умисному вбивстві з особливою жорстокістю, із хуліганських мотивів у стані алкогольного сп’яніння.
Наразі злочинця заарештували, обвинувальний акт щодо нього призначено до розгляду.