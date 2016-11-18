Экс-начальника колонии арестовали за убийство в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Бывшего начальника подразделения исправительной колонии, который до смерти забил мужчину в Одесской области, арестовали. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Так, в мае 2016 года в селе Троицкое Беляевского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате чего между водителями возник конфликт. Сотрудник колонии ударил потерпевшего, потом начал бить по голове и жизненно важным органам когда тот был уже без сознания. От полученных телесных повреждений гражданин скончался на месте.
Указанное лицо подозревается в умышленном убийстве с особой жестокостью, с хулиганских побуждений в состоянии алкогольного опьянения.
Преступника арестовали, обвинительный акт в отношении него назначен к рассмотрению.