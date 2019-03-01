Екс-голова студентського самоврядування постане перед судом за привласнення понад 2 млн гривень

Київською місцевою прокуратурою №9 затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно колишнього голови Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Українська асоціація студентського самоврядування".

Як повідомлялося раніше, що у період 2013-2016 років голова громадської організації, маючи право першого підпису на фінансових документах Української асоціації студентського самоврядування, подавав до банківської установи заяви про видачу коштів для відрядження студентів за кордон для участі у заходах та на підставі цієї заяви отримав кошти у сумі понад 1,2 млн гривень.



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Допитані в ході слідства студенти показали, що у відрядження не їздили та зазначені заходи взагалі не проводились.

Крім того, голова громадської організації подавав платіжні доручення до банку, на підставі яких з поточних рахунків організації на його власний картковий рахунок було перераховано понад 830 тис. грн.

Дії правопорушника кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.



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